Business news: Spagna-Paraguay, firmato memorandum su promozione relazioni commerciali

- I governi di Spagna e Paraguay hanno siglato un memorandum d'intesa per la promozione delle relazioni commerciali e del turismo. E' quanto si legge in una nota del governo spagnolo, che dà conto della riunione tenuta giovedì a Madrid tra il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, e il capo dello Stato del Paraguay, Mario Abdo Benitez. Le parti hanno anche raggiunto un accordo per l'eliminazione della doppia imposizione fiscale. Sul fronte multilaterale Sanchez e Abdo si sono mostrati d'accordo sull'importanza di ratificare l'accordo Ue-Mercosur (Mercato comune dell'America del Sud). "Il mio obiettivo durante il semestre della presidenza spagnola dell'Ue sarà quello di riaffermare le relazioni tra l'Unione Europea e l'America Latina. Vogliamo facilitare una riunione tra le due regioni, approfondendo l'Associazione strategica regionale", ha affermato Sanchez in linea con quanto già espresso di recente a Buenos Aires dall'Alto rappresentante Ue, Josep Borrell. Sanchez ha quindi espresso apprezzamento per "la ferma posizione del Paraguay nel respingere l'attacco della Russia contro l'Ucraina e nel difendere l'integrità territoriale degli Stati". (Res)