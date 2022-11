Business news: Argentina lancia nuovo piano di incentivi per investimenti su produzione di gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Argentina ha pubblicato il decreto che dà il via ad un nuovo programma di incentivi sugli investimenti alla produzione di gas. Un programma che, nelle parole del presidente Alberto Fernandez, trasformerà il Paese in un "enorme fornitore di energia". Si tratta del denominato "Plan Gas", una prosecuzione del programma lanciato nel 2020 con risultati incoraggianti in termini di sviluppo della produzione e che adesso si pone come obiettivi in primo luogo quello della piena autosufficienza energetica entro il 2023 e successivamente dell'esportazione delle eccedenze da qui al 2028. Punto centrale del progetto è il bacino di Vaca Muerta, seconda riserva di gas non convenzionale al mondo, anche se il governo mira adesso a rinvigorire la produzione dei bacini convenzionali già attivi e ad avviare anche lo sfruttamento dei bacini offshore individuati nella piattaforma continentale atlantica per i quali già sono state fatte le relative gare per le concessioni di sfruttamento. (Res)