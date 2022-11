Usa: il repubblicano Cotton non si candiderà alla presidenza Usa nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore repubblicano Tom Cotton dell'Arkansas non si candiderà alla presidenza degli Stati Uniti nel 2024. Lo riferisce l'emittente televisiva "Cnn", che ricordano come Cotton - figura di primo piano del fronte conservatore Usa - avesse seguito negli ultimi mesi la condotta che solitamente precede una candidatura presidenziale, con la pubblicazione di un libro sulla posizione geostrategica degli Stati Uniti e visitando diversi Stati Usa, inclusi Iowa e New Hampshire. Secondo la "Cnn", Cotton avrebbe deciso di non tentare la scalata alla Casa Bianca per evitare gli oneri che tale candidatura comporterebbe per la sua vita familiare. (Was)