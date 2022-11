Giappone: Guardia costiera condividerà sorveglianza in tempo reale con marina militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Guardia costiera del Giappone intende condividere informazioni di sorveglianza in tempo reale con la Forza marittima di autodifesa (la marina militare giapponese), incluse fotografie e riprese aeree da velivoli senza pilota. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Kyodo", che cita fonti anonime della Difesa. La condivisione delle informazioni in tempo reale è un'altra delle misure che il Giappone intende adottare per rispondere alla minaccia balistica della Corea del Nord e ai crescenti attriti di natura militare con la Cina, e in vista dell'aggiornamento della Strategia di sicurezza nazionale che il governo giapponese intende concludere entro la fine di quest'anno. La Guardia costiera giapponese opera dallo scorso ottobre un drone per il pattugliamento marittimo Mq-9b SeaGuardian di fabbricazione statunitense: il velivolo, lungo 11,7 metri, è di stanza presso la base aerea di Hachinohe, nella prefettura giapponese nord-orientale di Aomori, ed è dotato di una vasta e sofisticata dotazione di sistemi di sorveglianza e rilevamento in grado di trasmettere immagini e riprese in tempo reale. (segue) (Git)