Giappone: Guardia costiera condividerà sorveglianza in tempo reale con marina militare (4)

- Secondo fonti citate dall'agenzia di stampa "Kyodo", il Giappone sta valutando anche di estendere la portata di nuovi missili supersonici oltre i mille chilometri, per consentirne l'utilizzo a difesa di territori remoti come le isole Senkaku, contese con la Cina. I nuovi missili, derivati dai missili antinave giapponesi Type-12 e attualmente in fase di sviluppo, sono concepiti per l'impiego tramite lanciatori terrestri semoventi: il progetto allo studio del Giappone include diverse caratteristiche tese a complicare l'intercettazione dei nuovi sistemi d'arma, inclusa una testata che si distaccherebbe dal vettore di lancio ad alta quota, prima di planare sul bersaglio a velocità supersonica seguendo traiettorie irregolari. Una portata di oltre mille chilometri consentirebbe al nuovo sistema d'arma di colpire bersagli sulle coste orientali di Corea del Nord e Cina. Il Giappone ha intrapreso lo sviluppo del nuovo sistema balistico nel 2018, e i prototipi sinora realizzati dispongono di una gettata di diverse centinaia di chilometri. La produzione di massa dei nuovi missili dovrebbe iniziare nel 2026. (Git)