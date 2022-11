Usa: il principale donatore del Partito repubblicano si distanzia da Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ken Griffin, uno dei maggiori donatori del Partito repubblicano Usa, ha preso pubblicamente le distanze dall'ex presidente Donald Trump, affermando che per il partito è giunto il momento di andare avanti e cercare nuovi indirizzi e figure di riferimento. "(Trump) si è comportato davvero bene su molti fronti, e ha mancato il bersaglio in alcune aree importanti. Per una serie di ragioni, penso sia giunto il momento di passare alla prossima generazione", ha affermato Griffin in una intervista concessa a "Politico" nel fine settimana, proprio mentre l'ex presidente sembra prossimo ad annunciare la sua ricandidatura in vista delle elezioni presidenziali 2024. Negli ultimi anni Griffin, alla testa della società di investimento Citadel, è stato il primo donatore del Partito repubblicano, e ha sostenuto la campagna per la rielezione del governatore della Florida Ron DeSantis, che assieme a Trump appare il più probabile candidato conservatore alla Casa Bianca in vista delle prossime elezioni presidenziali. Nell'intervista, Griffin ha appoggiato apertamente una possibile candidatura di DeSantis alla Casa Bianca, sostenendo che da presidente il governatore "servirebbe bene il Paese". (Was)