Usa-Cina: Washington richiama Giappone e Paesi Bassi su restrizioni semiconduttori

- L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha richiamato apertamente Giappone e Paesi Bassi ad aderire agli sforzi di Washington per ostacolare lo sviluppo dell'industria cinese dei semiconduttori. "Penso vedrete Giappone e Paesi Bassi seguire la nostra guida", ha affermato la segretaria del Commercio Gina Raimondo nel corso di una intervista all'emittente televisiva "Cnbc". Sino ad oggi, Washington non aveva nominato alcun Paese specifico in merito alle restrizioni alle esportazioni verso la Cina nel campo dei semiconduttori. Dal mese scorso l'amministrazione Biden ha sostanzialmente bandito il commercio con la Cina di tecnologie avanzate nel campo dei semiconduttori, dei macchinari per la loro fabbricazione e delle relative risorse umane. Le restrizioni includono misure tese a proibire alle aziende l'esportazione verso la Cina di semiconduttori contenenti tecnologia statunitense. Ufficialmente, Washington ha giustificato tali restrizioni col timore che le tecnologie avanzate possano essere utilizzate da Pechino per lo sviluppo di sistemi d'arma avanzati. (segue) (Was)