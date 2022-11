Israele-Francia: Macron invita Netanyahu a recarsi a Parigi per “rafforzare legami”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del partito israeliano Likud, Benjamin Netanyahu, ha tenuto, oggi, una conversazione telefonica con il presidente francese Emmanuel Macron, durante la quale il capo dell’Eliseo si è congratulato con l’ex premier per il risultato raggiunto alle elezioni legislative del primo novembre. "Ringrazio il presidente Macron per la cordiale conversazione e per avermi invitato a visitare presto la Francia, al fine di rafforzare i legami tra i nostri Paesi e per tenere intense discussioni sulle sfide regionali, soprattutto sull'Iran", ha affermato Netanyahu in una nota. Le recenti elezioni hanno visto la coalizione di destra guidata da Netanyahu conquistare un’ampia maggioranza di 64 seggi alla Knesset (il parlamento monocamerale israeliano). In base ai risultati finali, Likud si è confermato primo partito con 32 seggi, seguito da Yesh Atid, principale formazione politica di opposizione guidata dal premier uscente Yair Lapid, con 24 seggi. Motivo per cui, è probabile che sarà Netanyahu, il premier più longevo della storia di Israele, a guidare il prossimo governo dello Stato ebraico.(Res)