Serbia: Vucic, valutiamo di riprendere controllo compagnia petrolifera Nis

- La Serbia sta valutando di riprendere il controllo della maggioranza di Nis, la principale compagnia petrolifera nazionale, dalla russa Gazpromneft nel tentativo di proteggersi dall’impatto delle sanzioni internazionali contro Mosca. In un’intervista al quotidiano britannico “Financial Times”, il presidente serbo Aleksandar Vucic ha dichiarato che è giusto considerare "tutte le possibilità", inclusa l'acquisizione di Nis e l'approvvigionamento di forniture alternative. "Se ci fossero altre sanzioni contro le imprese di proprietà russa, per noi sarebbe un grosso problema", ha detto il capo dello Stato serbo. “Dovremo agire comunque” e “garantire abbastanza petrolio e gas alla nostra popolazione”, ha proseguito Vucic. “Se nessuno vuole lavorare con Nis allora agiremo, ma finora non è così”, ha spiegato il presidente serbo. (segue) (Rel)