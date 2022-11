Serbia: Vucic, valutiamo di riprendere controllo compagnia petrolifera Nis (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi anni la Serbia ha importato tutto il suo gas e fino alla metà del suo petrolio dalla Russia. Da dicembre, tuttavia, le sanzioni dell'Ue impediranno alla Croazia sarà impedito di trasportare le spedizioni di petrolio russo in Serbia. E se Bruxelles annullerà l'esenzione al divieto di mantenere una proprietà russa, la principale compagnia petrolifera di Belgrado Nis non sarà più autorizzata a fare affari con le entità dell'Ue. Di fatto, quindi, la società serba dovrebbe interrompere le sue operazioni poiché riceve tutto il suo petrolio attraverso l'oleodotto croato Adria. Secondo tre fonti vicine al dossier, diversi gruppi, tra cui il governo serbo e la compagnia energetica ungherese Mol, stanno valutando l'acquisto della quota di controllo da Gazpromneft, sebbene i colloqui su una vendita siano in stallo. (Rel)