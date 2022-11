Business news: Argentina-Ue, Borrell incontra governatore provincia di Neuquen, focus su agenda energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenda strategica in materia di energia è stata al centro della visita dell'alto rappresentante dell'Unione europea per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza, Josep Borrell, nella provincia argentina di Neuquen, dove si trova il bacino non convenzionale di petrolio e gas di Vaca Muerta. Nell'occasione Borrell è stato ricevuto dal governatore della provincia, Omar Gutierrez, con il quale - secondo quanto riferisce lo stesso Gutierrez sul suo profilo Twitter - ha passato in rassegna "l'agenda esistente tra la provincia e i Paesi che compongono l'Ue interessati ad investire per potenziare le risorse locali". Il governatore ha quindi annunciato che con Borrell è stata "coordinata la visita ufficiale degli ambasciatori Ue che si terrà a Neuquen il 10 ed 11 novembre". Nello statuto federale della Repubblica Argentina le province hanno piena giurisdizione sulle risorse naturali presenti nel loro territorio. (segue) (Res)