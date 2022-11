Usa-Germania: Biden sente Scholz, focus su Cina e Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha avuto un colloquio telefonico con il cancelliere federale tedesco, Olaf Scholz, dopo la recente visita in Cina del capo del governo di Berlino. Lo riferisce la Casa Bianca in una nota. Le parti hanno ribadito l’impegno dei due Paesi a promuovere lo stato di diritto, il rispetto dei diritti umani e la libera concorrenza a livello internazionale, condannando le recenti minacce della Russia sul possibile utilizzo di armi nucleari in Ucraina. Entrambi hanno anche ribadito l’impegno a sostegno di Kiev, affermando che Stati Uniti e Germania continueranno a fornire assistenza economica, umanitaria e militare all’Ucraina. (Was)