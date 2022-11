© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Al via la XXI edizione della Settimana della Cultura d'impresa di Confindustria. Dal 7 al 21 novembre focus "A scuola d'impresa", gli appuntamenti di Unindustria. Premio Campiello Giovani 2023 - 28esima edizione. La presentazione del nuovo bando di concorso, organizzata dalle componenti regionali Piccola Industria e Giovani Imprenditori, in occasione dell'apertura della XXI Settimana della Cultura d'Impresa.Latina, liceo scientifico G.B. Grassi, via Padre Sant'Agostino 8 (ore 10)- Evento Concerto "Fabbrica, young artist progra, del teatro dell'Opera di Roma".Fiumicino, aeroporto Leonardo da Vinci (ore 10:30) (segue) (Rer)