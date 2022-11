Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Al via la tre giorni di -"Campo scuola giovani" della Cisl Lazio. Interviene il segretario generale della Cisl Lazio Enrico Coppotelli.Roma, complesso scolastico Seraphicum (ore 12:30)- Conferenza stampa aperta al pubblico per fare il punto a un anno dal nostro insediamento in Municipio XV.Roma, sede del Consiglio, via Flaminia 872 (ore 17)- Apertura della campagna elettorale della consigliera regionale Sara Battisti. L'iniziativa, Siamo quello in cui crediamo, si focalizzerà su diversi argomenti, alcuni che hanno caratterizzato il lavoro della Battisti nel suo primo mandato in Regione e altri inerenti il Partito democratico e il suo futuro sul nostro territorio.Frosinone, Cotonificio, via Giovanni Jacobucci (ore 18) (Rer)