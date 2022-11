Germania: dal governo 83,3 miliardi euro per finanziare freno a prezzo gas ed elettricità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale intende stanziare 83,3 miliardi di euro per finanziare il freno al prezzo del gas e quello al costo dell'elettricità. È quanto prevede il piano per lo Scudo di difesa dalla crisi dell'energia, che il ministero delle Finanze ha inviato alla commissione Bilancio del Bundestag. Come riferisce il settimanale “Der Spiegel”, per il 2023 sono previsti 40,3 miliardi di euro per il freno al prezzo del gas e del teleriscaldamento. Allo stesso tempo, 43 miliardi di euro vengono mobilitati come “liquidità e sussidi per il freno al prezzo dell'energia elettrica”. Di tale ammontare, fino a 13 miliardi di euro potrebbero essere corrisposti a titolo di sovvenzioni e finanziamenti provvisori per stabilizzare gli oneri di rete. Con una dotazione di 200 miliardi di euro finanziati dal Fondo per la stabilizzazione dell'economia (Wsf) e fuori dal bilancio ordinario, lo Scudo di difesa dalla crisi dell'energia intende sostenere fino al 2024 consumatori e imprese nel far fronte al rincaro del gas e dell'elettricità. Secondo quanto comunicato dal governo federale, tale strumento coprirà il periodo dal 2022 al 2024 e non dovrà essere necessariamente speso del tutto. (Geb)