"Da giornalista ritengo la vostra attività tanto più importante proprio perché svolta in questa nostra realtà dominata dai social, in cui è assolutamente necessario fornire notizie verificate" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEIl Sindaco di Milano Giuseppe Sala interviene all'incontro "Sport Industry Talk 2022"Fondazione Corriere della Sera, Sala Buzzati, via Balzan, 3 (ore 9:45)Il Sindaco di Milano Giuseppe Sala prende parte alla conferenza stampa di presentazione delle Intesa Sanpaolo Next Gen ATPPalazzo Marino, Sala Alessi, Piazza della Scala, 2 (ore 12)I partiti di centrodestra uniti, con i coordinamenti cittadini e provinciali, presentano alla stampa le iniziative di coalizione contro Area B.Palazzo Marino, Sala Brigida, Piazza della Scala, 2 (ore 15:30)REGIONEConvegno “Il futuro dei giornalisti e dell’informazione nella pubblica amministrazione”, promosso dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome in collaborazione con il Consiglio regionale della Lombardia. Portano i saluti introduttivi Alessandro Fermi, Presidente del Consiglio regionale della Lombardia; Roberto Ciambetti, Coordinatore della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome e Presidente del Consiglio regionale del Veneto; Paolo Pietrangelo, Direttore Generale della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome; Angelo Baiguini, Vice Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti; Marianna Sala, Coordinatrice nazionale dei CoReComPalazzo Pirelli, Auditorium Gaber, via Filzi, 22 (9:30)Conferenza stampa dopo giunta del presidente Attilio Fontana e dell'assessore al Welfare Guido Bertolaso.piazza Città di Lombardia, 1, ingresso N1 (ore 11)L'assessore al territorio e protezione civile Pietro Foroni, in qualità di presidente del Comitato d'Indirizzo di Aipo (Agenzia Interregionale fiume Po), partecipa alla presentazione di inizio lavori dei primi 60 km di collegamento tra i territori del Lodigiano e il Cremonese lungo la Ciclovia VenTo che collega Venezia a Torino.Teatro Comunale, via IV Novembre, 20, Caselle Landi/Lo (ore 11)L'assessore a formazione e lavoro Melania Rizzoli interviene alla conferenza stampa di presentazione dell'edizione 2022 del format rivolto ai giovani talenti Smart and Hack.Palazzo Isimbardi, sala giunta, Largo 11 Settembre 2001 (ore 11)Il ministro per la disabilità, Alessandra Locatelli, e rappresentanti della Giunta regionale della Lombardia, delle Province e dei Comuni di Bergamo e Brescia partecipano alla presentazione alla stampa del progetto STAI, Servizi per un Turismo Accessibile e Inclusivo.via Roma, imbarcadero, Sale Marasino/Bs (ore 11:30)Presentazione del patrimonio archivistico comprendente i progetti originali di Palazzo Pirelli, firmati da Gio Ponti, i documenti della prima Giunta regionale insediata nel 1970, le planimetrie acquarellate dei Navigli lombardi, le carte dell'ufficio speciale di Seveso successive all'evento del 1976. Partecipano il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e l’assessore all'Autonomia e Cultura Stefano Bruno Galli.Belvedere di Palazzo Lombardia, piazza Città di Lombardia, 1 ingresso N1 (ore 15)L'assessore allo sviluppo Città metropolitana, giovani e comunicazione, Stefano Bolognini, partecipa alla presentazione del progetto per i giovani "GenerAzioni: la donazione come collettore di culture". Capofila dell'iniziativa è Avis regionale Lombardia.Sede Avis Regionale Lombardia, Largo Volontari del Sangue (ore 16)VARIEAssemblea delle delegate e dei delegati Filt Cgil Milano Lombardia "Salario, Diritti e Regole per i Trasporti del Futuro". Intervengono Luca Stanzione, Angelo Piccirillo, Stefano Malorgio e Maurizio Landini.Teatro Carcano, Corso di Porta Romana, 63 (ore 9:30)Talk “Sport industry 2022: Scenari internazionali e innovazione nello sport”, organizzato da RCS Academy in collaborazione con la redazione Sport di Corriere della Sera. L’evento è aperto dall’incontro con il neo ministro dello Sport, Andrea Abodi intervistato dal direttore di Corriere della Sera, Luciano Fontana. A seguire il presidente di RCS MediaGroup Urbano Cairo interviene sulle “Emergenze dello sport”, mentre il vicedirettore di Corriere della Sera, Venanzio Postiglione, dialoga con il presidente del Coni Giovanni Malagò e il sindaco di Milano Giuseppe Sala, sul tema “La scommessa olimpica dell’Italia – Milano-Cortina 2026”.Fondazione Corriere della Sera. Sala Buzzati, via Balzan, 3, (ore 9:45)Evento "Contraffazione online: il fenomeno degli hidden links”, organizzato da Indicam (Associazione Italiana per la proprietà intellettuale) e Assorologi (l'Associazione italiana produttori e distributori di orologeria aderente a Confcommercio) con la presentazione dei dati dell'indagine realizzata da Convey per Indicam e Assorologi. In apertura gli interventi di Mario Peserico, presidente Indicam e Assorologi, e di Michele Provera, Convey. Seguono gli interventi dei deputati Luca Squeri (Forza Italia) e Benedetto Della Vedova (+Europa), con le conclusioni di Cesare Galli, titolare della cattedra di Diritto industriale all'Università di Parma.Sede Confcommercio, sala Colucci, corso Venezia 47 (ore 10:30)Presentazione della quarta edizione del gran premio dei talenti Smart&Hack promosso dall’Agenzia per il Lavoro Risorse Spa. Dedicata al tema della “Smart City” e della sostenibilità.Palazzo Isimbardi, Sala Giunta, Largo 11 Settembre 2001 (ore 11)Evento L’impresa che include. Alleanze ad alto impatto sociale: profit, non profit e pubblica amministrazione per l’inserimento lavorativo dei rifugiati”.Studio Baker McKenzie, piazza Meda, 3 (ore 16)Nell'ambito del Forum della Rigenerazione urbana "Progettare Milano - Per una città policentrica, responsabile e attrattiva", si parla di sviluppo sostenibile, che vuole mettere al centro i cittadini, le cittadine e l'ambiente. L'assessore Giancarlo Tancredi ne discute con i colleghi Elena Grandi (verde e ambiente) e Lamberto Bertolé (welfare e salute), e con Elena Lattuada (delegata alle Pari Opportunità). Intervento in streaming di Emmanuel Grégoire, vicesindaco di Parigi, responsabile di urbanistica, architettura, del progetto Grand Paris, dei rapporti con gli arrondissements e della trasformazione delle politiche pubbliche.Triennale di Milano, Viale Alemagna, 6, (ore 17:30)Evento "Le nuove concezioni di Immobiliare allargato e Cultura dell'Abitare per l'Italia - House of Change Remind". Sono previsti i saluti del Presidente del Senato Ignazio La Russa e del ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.Palazzo delle Stelline, Corso Magenta, 61 (ore 18:15)Presidio "Signor Presidente, questa piazza sarà illegale?" per protestare contro il recente decreto-legge del Governo Meloni noto come decreto anti-rave. Presenti i Giovani Democratici, Unione Giovani di Sinistra, Giovani Europeisti Verdi e i giovani di Radicali e +Europa.Piazza della Scala (ore 18:30)(Rem)