- - La Camera di Commercio Frosinone Latina organizza "Ricominciare in Digitale, evento di presentazione dei risultati dei Bandi Pid "Voucher Digitali I 4.0". L'appuntamento è per lunedì 7 novembre 2022, alle ore 11.00, presso la sede dell'Ente di Viale Roma, a Frosinone. Nel corso dell'evento è prevista anche la premiazione del "Concorso di idee per la creazione di soluzioni E-commerce di tipo innovativo".Frosinone, sede dell'Ente, viale Roma (ore 11)- Inaugurazione della mostra "La mafia uccide, il silenzio pure. Gli invisibili ammazzati dalla mafia e dall'indifferenza".Roma, piazza del Campdoglio (ore 11)- Il presidente della Provincia di Frosinone, Antonio Pompeo, e il consigliere provinciale delegato all'Ambiente, Alessandro Cardinali, illustreranno il nuovo bando dedicato ai Comuni per implementare la raccolta differenziata.Frosinone, palazzo della Provincia (ore 11:30) (segue) (Rer)