Business news: Colombia, approvata la riforma tributaria, aumentano le tasse per compagnie petrolifere e minerarie

- La Camera della Colombia ha approvato il progetto di riforma tributaria presentato dal governo del presidente Gustavo Petro. La riforma, che aveva già ottenuto il via libera del Senato, è stata approvata con 125 voti a favore e 20 contrari. Anche la Camera ha approvato la riforma senza stravolgere il testo originale: resta la non deducibilità delle royalties petrolifere e minerarie e la sovrattassa per le compagnie del settore. Il governo del presidente Gustavo Petro punta con questa riforma a un gettito annuo di circa 4,5 miliardi di euro. (Res)