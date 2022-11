Usa: fonti stampa, Meta potrebbe annunciare tagli su larga scala questa settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Meta, la società statunitense proprietaria delle piattaforme Facebook e Instagram, annuncerà importanti tagli al personale questa settimana. Fonti anonime hanno riferito al “Wall Street Journal” che i licenziamenti potrebbero interessare “migliaia di persone”, e che un annuncio ufficiale è previsto non più tardi di mercoledì 9 novembre. Stando ai risultati finanziari più aggiornati, relativi al terzo trimestre del 2022, Meta ha più di 87 mila dipendenti. Interpellata dal quotidiano, la società non ha commentato le indiscrezioni, ma ha fatto riferimento ad una recente dichiarazione dell’amministratore delegato, Mark Zuckerberg, secondo la quale Meta “concentrerà i propri investimenti su un piccolo numero di aree ad alta priorità strategica”. Dopo la pubblicazione dei risultati al 30 settembre, Zuckerberg ha detto che “alcune aree cresceranno in maniera importante, ma altre potrebbero essere ridotte il prossimo anno”. (Was)