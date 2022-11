Business news: Argentina, produzione automobili registra aumento del 27,9 per cento su anno a ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione di automobili in Argentina ha registrato ad ottobre un aumento del 27,9 per cento su anno, mentre le esportazioni del settore hanno segnato un aumento del 43,9 per cento nello stesso periodo. E' quanto emerge dal rilevamento mensile dell'Associazione delle fabbriche automobilistiche argentine(Adefa). In termini numerici si segnala inoltre che ad ottobre sono state prodotte un totale di 52.415 unità, un incremento dello 0,4 per cento rispetto a settembre. Contestualmente sono stati esportati 37.326 veicoli, con un incremento del 5,5 per cento rispetto a settembre. Con 33.087 unità, le vendite ai concessionari segnano invece un calo del 4,4 per cento rispetto al record di settembre e un +30,8 per cento invece rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. (Res)