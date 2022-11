Ucraina: Zelensky, continuano attacchi con droni iraniani, presto risponderemo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi le forze russe hanno nuovamente utilizzato droni d'attacco iraniani: molti sono stati abbattuti, ma alcuni sono riusciti a colpire gli obiettivi. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel suo videomessaggio serale pubblicato sui social. "Comprendiamo anche che lo tato terrorista sta concentrando forze e mezzi per una possibile ripetizione di attacchi di massa contro le nostre infrastrutture. In particolare, per questo motivo, la Russia aveva bisogno di missili iraniani. Ci stiamo preparando a rispondere", ha detto Zelensky. "Ma c'è anche una nota positiva: sempre più spesso ci sono rapporti secondo cui nessun missile Kalibr è stato lanciato dalle forze di combattimento nel Mar Nero. Questo è un risultato molto importante, assicurato dai nostri difensori", ha detto il presidente ucraino. "Più ridotta è la flotta russa del Mar Nero, più sicuro è il Mar Nero. E ci sarà sicuramente un giorno in cui potremo annunciare di aver fornito all'Ucraina una protezione completa dalla minaccia russa sia in mare che in cielo", ha concluso Zelensky. (Kiu)