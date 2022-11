Business news: Spagna-Paraguay, Filippo V riceve presidente Abdo, focus su rafforzamento relazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il re di Spagna, Filippo V, ha ricevuto nel Palazzo reale di Madrid il presidente del Paraguay, Mario Abdo Benitez, per un incontro ufficiale che ha incluso anche un pranzo d'onore. Al centro dei colloqui, si legge in un comunicato della casa reale, "il rafforzamento delle relazioni bilaterali" dopo la pausa imposta dalla pandemia. Secondo quanto ha espresso lo stesso Filippo V si è trattato "da un lato di recuperare quello spazio e quelle opportunità che la pandemia ha impedito o rallentato e, dall'altro, di affrontare grandi e pressanti sfide che minacciano la ripresa, come la crisi energetica o l'aumento dei prezzi, tutto questo in un momento segnato dalla guerra in Ucraina". Il presidente Abdo ha affermato da parte sua che la visita in Spagna "rafforza gli stretti e storici legami che i Paesi mantengono e che si concretizzano in una cooperazione attiva in vari campi" e ha auspicato di poter "ampliare ed approfondire" tali legami. (Res)