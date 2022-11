Business news: Perù, ad Acciona assegnata rete di trasmissione elettrica per 37 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia per la promozione degli investimenti privati del Perù (Proinversión) ha assegnato all'azienda di infrastrutture spagnola Acciona il contratto per la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione di una rete di trasmissione elettrica che andrà a beneficio di 1,3 milioni di persone nelle regioni di Cajamarca, Lambayeque e Tumbes, nel nord del Paese. Il contratto comprende due progetti commissionati dal ministero dell'Energia e delle Miniere peruviano (Minem), i cui lavori rappresentano un investimento totale di 37 milioni di euro. La durata di ciascuna concessione sarà di 30 anni a partire dall'inizio dell'esercizio commerciale, previsto rispettivamente per febbraio 2026 e aprile 2025. (Res)