Ucraina: “Wsj”, colloqui tra consigliere Usa Sullivan e staff di Putin negli ultimi mesi

- Il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, sarebbe stato impegnato in “colloqui riservati” con lo staff del presidente russo, Vladimir Putin, negli ultimi mesi. Fonti anonime hanno riferito al “Wall Street Journal” che il contatto sarebbe stato avviato per evitare un conflitto su larga scala derivante dalla guerra in Ucraina, e per “avvisare la Russia sulle conseguenze di un eventuale ricorso alle armi di distruzione di massa”. Sullivan avrebbe parlato con Juri Ushakov, uno dei consiglieri di Putin, e con il segretario del Consiglio di sicurezza russo, Nikolaj Patrushev. Le fonti hanno anche precisato che i colloqui sono finalizzati ad “evitare escalation e a mantenere aperta una linea di contatto”, e “non rappresentano un negoziato di pace” riguardante la guerra in Ucraina. Sullivan è da poco tornato da una visita a Kiev, venerdì scorso, durante la quale ha incontrato il presidente, Volodymyr Zelensky. (Was)