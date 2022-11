Roma: Santori (Lega), limiti e posticipo su riscaldamenti colpisce anziani fragili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'ordinanza non si applica fortunatamente in ospedali e rsa ma la maggior parte dei nostri anziani si troverà costretta a patire il freddo per ulteriori giorni, con notevole disagio dovuto all'età ed alle patologie ad essa correlate, oltretutto in tempo di covid e di influenza stagionale in corso. Numerosi studi hanno dimostrato che vivere regolarmente in un ambiente troppo freddo impatta negativamente sulla salute causando un aumento delle malattie e dei decessi durante l'inverno. Non solo nei condomini ma anche in quelle case popolari del Comune dove magari se si fossero realizzati dei progetti di installazione di impianti a fonti rinnovabili incentivati dalle norme nazionali non avremmo avuto questo problema. Ma l'immobilismo sull'efficientamento degli immobili di Roma Capitale è totale e ipocrita. Per il bene di tutti il sindaco ripensi velocemente a questo dispositivo inserendo elementi di tutela per gli anziani fragili", conclude. (Com)