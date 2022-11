© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo pomeriggio, di ritorno dal Bahrein, come di consueto al termine di ogni Viaggio Apostolico, Papa Francesco si è recato alla Basilica di Santa Maria Maggiore, sostando in preghiera davanti all'icona della Vergine Salus Populi Romani. Al termine della visita a Santa Maria Maggiore, Papa Francesco è rientrato in Vaticano. Lo fa sapere la Sala Stampa vaticana. (Civ)