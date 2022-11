Business news: Brasile, "Financial Times", da divisioni Paese sfide immense per Lula

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le profonde divisioni del Brasile e il difficile stato delle finanze pubbliche pongono sfide immense per Luiz Inácio Lula da Silva, uscito vincitore al secondo turno delle elezioni presidenziali tenuto il 30 ottobre nel Paese amazzonico. Lo scrive il quotidiano britannico “Financial Times” in un’analisi pubblicata all’indomani del voto. Questa volta, si legge, la vittoria di Lula è stata ottenuta con fatica: solo 1,8 punti percentuali hanno separato i due aspiranti alla presidenza. Se non fosse stato per una serie di errori di Bolsonaro e dei suoi sostenitori negli ultimi giorni della campagna, le forze della destra nazionalista brasiliana avrebbe potuto trionfare, è il parare dell’autorevole quotidiano britannico, secondo cui il risultato ricorda quanto sia cambiato profondamente il Brasile, non solo nei quattro anni della presidenza Bolsonaro, soprannominato "Trump tropicale", ma negli ultimi due decenni. Tra i cambiamenti degni di nota il quotidiano cita “la sorprendente ascesa delle chiese evangeliche”, di cui oggi fa parte quasi un brasiliano su tre. E ancora, il potere della lobby dell'agrobusiness, che rappresenta quasi il 30 per cento del prodotto interno lordo. Entrambi, si legge, sono forti motori del conservatorismo e nessuno dei due andrà via durante un governo Lula. Ora, prosegue l’analisi, il 77enne ex leader sindacale dovrà mettere insieme tutte le sue capacità di conciliatore per unire una nazione profondamente divisa. (Res)