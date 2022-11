Migranti: Viminale, scese dalla Geo Barents 357 persone vulnerabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sono concluse le operazioni di sbarco dei migranti sulla nave Geo Barents e sono stati fatti scendere tutti i migranti che versavano in condizioni emergenziali (nuclei familiari, donne e minori) e in precarie condizioni sanitarie accertate dall’Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera - Usmaf. Lo fa sapere in Viminale, secondo cui si tratta complessivamente di 357 migranti, di cui 56 minori non accompagnati, 3 donne e 41 componenti di nuclei familiari. Per tutti i migranti scesi dalla nave sono in corso le operazioni di prima assistenza e identificazione. Sono rimasti sulla nave 215 migranti ai quali sono stati forniti pasti caldi. (Rin)