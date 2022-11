Polonia: Kaczynski (PiS), donne procreano poco perché bevono troppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le donne polacche generano pochi figli perché bevono troppo. Sono le dichiarazioni rilasciate dal leader del partito Diritto e giustizia (PiS), al governo in Polonia, Jaroslaw Kaczynski, nel corso di un evento pubblico che si è tenuto ieri a Elk, nel nord est del Paese. Secondo il leader del PiS, la demografia polacca soffre di "un certo atteggiamento delle persone e soprattutto delle donne". "Se assisteremo il perdurare di una situazione in cui, sino all'età di 25 anni, le giovani donne bevono tanto quanto gli uomini della stessa età, non ci saranno più figli. Ricordate che un uomo per diventare un alcolizzato deve superare la misura per vent'anni in media (...) mentre a una donna bastano soli due anni", ha detto Kaczynski. Il leader del partito di governo ha detto di aver avuto queste informazioni da un medico, che gli ha detto di essere “riuscito a curare un terzo dei suoi pazienti maschi dall'alcolismo ma nessuna donna". Infine, Kaczynski ha sottolineato di non essere favorevole alle donne che hanno figli in tenera età, perché "la donna deve maturare per essere madre". "Ma se, sino a 25 anni, beve molto - ecco, lasciatemi scherzare un po' - non fa ben sperare", ha concluso il leader del PiS. Kaczynski, che sta girando il Paese per mobilitare i dirigenti locali del PiS in vista delle elezioni parlamentari del 2023, è tornato sull'argomento oggi a Olsztyn, altra località nel nord est. "Ho detto ieri che le giovani donne competono con gli uomini per il consumo di alcol. È oggettivamente dannoso. E un politico onesto, se lo sa, ne deve parlare, perché è un atteggiamento dannoso", ha detto Kaczynski. (Vap)