Kosovo: rappresentanti serbi di dimettono da loro incarichi istituzionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Lista serba, Goran Rakic, ha annunciato che i rappresentati serbi boicotteranno tutte le istituzioni del Kosovo. Al termine di un incontro durato mezz’ora con i rappresentanti politici e istituzionali della minoranza serba, Rakic ha fatto sapere che tale decisione resterà in vigore sino a quando il governo di Pristina non ritirerà le decisioni sulla re-immatricolazione delle targhe e garantirà la costituzione dell’Associazione dei comuni a maggioranza serba nel nord del Kosovo. "Per essere chiari, noi non minacciamo nessuno, ma cerchiamo di preservare la pace e la stabilità, così come il nostro diritto a una vita dignitosa, al soggiorno e alla sopravvivenza, ecco perché chiediamo che Pristina inizi immediatamente a rispettare legge e tutti gli accordi che sono stati conclusi nel dialogo tra Belgrado e Pristina e che sono stati garantiti dalla stessa Ue", ha affermato Rakic. Il leader della Lista serba, quindi, ha rassegnato le dimissioni dall’incarico di ministro per le Comunità e i Profughi, mentre il vicepresidente, Igor Simic, si è dimesso dal suo seggio parlamentare. A seguire l’esempio anche Nikola Kabasic, che ha lasciato l’incarico di giudice della Corte d'appello e membro del Consiglio della magistratura del Kosovo; Dragisa Milovic, che si è dimesso da sindaco di Zvecan; e Aleksandar Filipovic, che ha lasciato l’incarico del comandante della polizia di Mitrovica Nord. (Alt)