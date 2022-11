Serbia: premier Brnabic garantisce sostegno a esponenti serbi del Kosovo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella notte tra venerdì e sabato, il presidente serbo Aleksandar Vucic ha parlato a porte chiuse per circa cinque ore con il rappresentante speciale dell'Ue per il dialogo tra Belgrado e Pristina, Miroslav Lajcak, mentre questa mattina si è svolta una riunione del governo incentrata sulla situazione del Kosovo, seguita da incontri con gli ambasciatori di Cina e Federazione Russa, Chen Bo e Aleksander Botsan-Kharchenko, e da un colloquio telefonico con l'ambasciatore Usa Christopher Hill. Vucic ha più volte ribadito nel corso della giornata che le autorità serbe "non si stanno tirando indietro da una politica responsabile di pace e stabilità". (Seb)