Kosovo: premier Kurti invita esponenti serbi a non boicottare le istituzioni (2)

- Secondo il premier kosovaro, quella in corso ora è una "loro lotta personale per il potere", e non riguarda i cittadini, né gli interessi dello Stato. "La Serbia ha capitolato e ha salutato il Kosovo il 9 giugno 1999 con l'accordo di Kumanovo. Pertanto, non dovremmo perdere tempo e continuare ad essere in ritardo nel 2022", ha affermato Kurti. Come ha sottolineato, sostenendo Slobodan Milosevic e il presidente del Partito radicale serbo, Vojislav Seselj, la Serbia ha detto addio al Kosovo un quarto di secolo fa. "Oggi, sostenendo Putin e Lavrov, dite addio all'Europa", ha aggiunto Kurti. Sebbene i serbi abbiano posto due condizioni per tornare a ricoprire i loro incarichi istituzionali – costituire l’Associazione delle municipalità serbe nel nord e il ritiro della legge sulla reimmatricolazione delle targhe – Kurti ha fatto sapere che quest’ultima misura prosegue come previsto e che dal 21 novembre verranno emesse le sanzioni per tutte le vetture che non risulteranno in regola. Kurti ha quindi nuovamente invitato gli esponenti serbi a non boicottare le istituzioni kosovare. "Non siate vittima di manipolazioni politiche e giochi geopolitici. Aderiamo tutti insieme ai valori democratici ed europei dello Stato di diritto, dei diritti e delle libertà umani e delle minoranze e del pluralismo politico", ha affermato Kurti. (Alt)