Serbia-Kosovo: Vucic sente Tajani, Pristina provoca tensioni, noi agiremo in modo responsabile

- Il presidente della Serbia Aleksandar Vucic ha parlato oggi al telefono con il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri italiano, Antonio Tajani. Lo ha riferito la presidenza serba, secondo cui durante il colloquio, Vucic ha spiegato a Tajani gli ultimi sviluppi della situazione relativa al Kosovo. Vucic ha ribadito che la Serbia, come fatto sinora, si comporterà in modo serio e responsabile, rispettando i propri obblighi e la determinazione a preservare la pace e la stabilità, che Pristina sta mettendo in pericolo con i suoi atti e azioni unilaterali. "L'ultimo passo così irresponsabile di Pristina ha provocato la rabbia dei serbi del nord del Kosovo", ha spiegato Vucic a Tajani, secondo cui le crescenti tensioni sono preoccupanti. Tajani ha espresso la speranza che la pace e la stabilità siano preservate e che la Serbia contribuisca a questo, e ha chiesto che venga assegnata priorità al dialogo. Vucic e Tajani hanno espresso l'auspicio che la loro collaborazione possa essere positiva in futuro, sulla base del rapporto personale costruito mentre Tajani era presidente del Parlamento europeo, aggiungendo che entrambi si aspettano un dialogo politico più intenso tra Serbia e Italia. (Seb)