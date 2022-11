Serbia-Kosovo: Tajani sente Vucic e Kurti, Italia impegnata in stabilità dei Balcani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha parlato al telefono con il presidente serbo Aleksandar Vucic e il con il premier kosovaro Albin Kurti. E' lo stesso Tajani a renderlo noto su Twitter. Ai due esponenti istituzionali "ho assicurato il nostro impegno per la stabilità nei Balcani", ha scritto Tajani. "Ho informato Palazzo Chigi" di tali colloqui, ha aggiunto il ministro, secondo cui ora è tempo di fare "appello alla loro leadership per la moderazione e contro azioni unilaterali. L'Italia è protagonista per la pace". (Res)