Kosovo: iniziata la protesta a Mitrovica Nord, dure contestazioni contro premier Kurti

- A Mitrovica Nord è iniziata la grande protesta organizzata dai rappresentanti della maggioranza serba del nord del Kosovo contro le autorità di Pristina. Come riferiscono diversi media di Belgrado, l'intera città è stata decorata con bandiere serbe. Il portale "Kosovo online" riferisce che mentre la folla si sta ancora radunando, vengono esposti vari striscioni con scritte come "Ne abbiamo abbastanza del terrore di Kurti!", "Abbiamo un paese: la Serbia!", "Perché i serbi non hanno diritto alla libertà di movimento?", "Europa, i nostri figli hanno diritto alla libertà". Si tratta di scritte evidentemente di contestazione contro il primo ministro kosovaro, Albin Kurti, e la sua decisione di procedere con la legge che prevede la reimmatricolazione delle targhe delle auto, una misura duramente contestata da Belgrado e dalla rappresentanza serba in Kosovo. Come gesto estremo, la leadership del partito Lista serba ha annunciato ieri le dimissioni di tutti i suoi rappresentanti dalle istituzioni statali, giudiziarie e locali per protestare contro la decisione delle autorità di Pristina e chiedere l'effettiva costituzione dell'Associazione delle municipalità a maggioranza serba nel nord del Paese, uno degli accordi raggiunti grazie al dialogo fra Serbia e Kosovo mediato dall'Unione europea ma mai effettivamente attuato. (Alt)