Serbia-Kosovo: Tajani, Italia deve svolgere ruolo da protagonista per favorire de escalation

- L’Italia deve svolgere un ruolo da protagonista in questo delicato momento per fare si che ci sia una de escalation fra Serbia e Kosovo. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al “Tg1”. “Le iniziative unilaterali dei due Paesi servono a poco”, ha detto Tajani ricordando che “abbiamo 700 militari italiani presenti in quell’area che sono portatori di pace e intendiamo svolgere un ruolo di stabilizzazione dei Balcani come grande Paese protagonista della storia nei rapporti fra i Balcani, l’Occidente e l’Europa”. “Teniamo conto che in quell’area ci sono Paesi che sono candidati a far parte dell’Ue, come la stessa Serbia, e il Kosovo che è un potenziale candidato all’ingresso nell’Ue”, ha concluso Tajani. (Res)