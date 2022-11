Brasile: ex direttore Petrobras intenta causa in tribunale per impedire pagamento dividendi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex direttore della compagnia petrolifera brasiliana Petrobras, Guilherme Estrella, ha intentato una causa in tribunale per impedire il pagamento dei dividendi da parte della società. Nel documento depositato, ha riferito in una nota la compagnia, Estrella ha richiesto il blocco di 32,1 miliardi di reais (6,6 miliardi di dollari) di dividendi che sarebbero stati pagati in anticipo al governo federale, come approvato a luglio. Estrella chiede che vengano effettuati studi per accertare che la distribuzione dei dividendi non pregiudicherà la competitività dell'azienda. A seguito della decisione, i sindacati dei lavoratori petroliferi hanno minacciato azioni giudiziarie contro la compagnia. La Federazione unica dei lavoratori petroliferi (Fup) e l'Associazione nazionale degli azionisti di minoranza dei lavoratori petroliferi di Petrobras (Anapetro) denunciano che Petrobras distribuirà quasi 180 miliardi di real (35,8 miliardi di euro) di dividendi nel corso nell'anno, a fronte di investimenti per appena 17 miliardi di real (3,3 miliardi di euro), molto inferiori ai guadagni garantiti agli azionisti e a quanto auspicato per la crescita della società. (segue) (Brb)