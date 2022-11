Iran: emittente opposizione, deputati iraniani chiedono pena di morte per i manifestanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di 227 deputati iraniani, su un totale di 290 membri, ha chiesto alla magistratura che i manifestanti che da circa cinquanta giorni occupano le strade del Paese vengano condannati a morte. Lo ha riferito l’emittente televisiva legata all’opposizione “Iran International”, affermando che l’organo legislativo è formato in buona parte da “sostenitori della linea dura” e ufficiali del Corpo delle guardie della rivoluzione islamica (i cosiddetti pasdaran). In una dichiarazione letta oggi in parlamento, i deputati hanno definito i manifestanti "mohareb", un termine che, come spiega “Iran international”, significa “guerriero” in arabo, ma nella legge islamica sta per "nemico di Dio”, il che comporta la pena di morte. Inoltre, i manifestanti sono stati paragonati a “membri dello Stato islamico che attaccano le vite e le proprietà delle persone". I deputati iraniani hanno poi appoggiato la tesi dei leader del Paese, secondo cui le proteste in corso sarebbero alimentate dai “nemici” dell’Iran, tra cui Stati Uniti e Israele, i quali desiderano ostacolare il progresso della Repubblica islamica. (segue) (Res)