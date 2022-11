Iran: emittente opposizione, deputati iraniani chiedono pena di morte per i manifestanti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel frattempo, nemmeno oggi si è placata l'ondata di proteste che dal 17 settembre ha scosso fortemente il sistema di potere della Repubblica degli ayatollah nata dopo la Rivoluzione islamica del 1979. Secondo quanto riferisce l’emittente panaraba “Al Arabiya”, violente manifestazioni sono scoppiate a Sanandaj, capoluogo della provincia iraniana del Kurdistan, situato nella zona occidentale del Paese a maggioranza curda. A Isfahan, nell’Iran centrale, le forze di sicurezza sono state viste impiegare ancora una volta gas lacrimogeni e proiettili contro i manifestanti. Nella città occidentale di Marivan, i manifestanti sono scesi in piazza per protestare contro la morte di Nasreen Qadri, una manifestante presumibilmente deceduta dopo essere stata colpita da manganelli dalle forze di sicurezza nella capitale Teheran. Non sono mancate proteste anche nella provincia del Sistan e Balochistan nel sud-est dell’Iran, fa sapere “Iran international”. Nelle prossime ore sono attese proteste anche nei quartieri di Teheran, Lorestan e Tabriz, a seguito degli appelli lanciati dai giovani locali. (segue) (Res)