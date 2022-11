Ucraina: fonti stampa, Usa e alleati vedono poche prospettive di negoziazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Washington e i suoi alleati vedono poche prospettive di una fine negoziata della guerra in Ucraina e rimangono preoccupati per l'alto costo del conflitto e la possibilità di una sua escalation. Lo scrive oggi il "Washington Post", citando fonti vicine al dossier, sottolineando come per gli alleati la convinzione di entrambe le parti in conflitto di poter vincere rappresenta uno scoglio all'avanzamento dell'azione diplomatica. Se da un lato i membri della Nato affermano di essere determinati a continuare a fornire assistenza economica e militare all'Ucraina, d'altro canto in parlamento alcuni legislatori spingono per colloqui di pace, ed in particolare nel lato repubblicano scende il sostegno a continuare a finanziare l'esercito ucraino. D'altra parte, i governi degli Stati Uniti e dei Paesi europei denunciano che il Cremlino sta intensificando la guerra, piuttosto che creare un'apertura per veri e propri negoziati. (segue) (Was)