Ucraina: fonti stampa, Usa e alleati vedono poche prospettive di negoziazione (2)

- Nonostante cio', come riferito sempre dal "Washington Post" in un altro articolo, secondo fonti diplomatiche gli Stati Uniti starebbero incoraggiando privatamente i leader ucraini a negoziare con la Russia, ignorando il loro rifiuto a partecipare a colloqui di pace se il presidente russo Vladimir Putin non sarà prima rimosso dal potere. Lo scrive il "Washington Post", che cita come fonti persone a conoscenza dei fatti, secondo le quali obiettivo dell'amministrazione Biden non sarebbe tuttavia quella di spingere Kiev a sedere al tavolo dei negoziati, bensi garantire che il governo ucraino mantenga il sostegno di altre nazioni, che devono affrontare critiche interne sulle prospettive di una guerra a lungo termine. Per il quotidiano, la questione dimostrerebbe a che punto sia delicata al momento la posizione degli Usa sull'Ucraina, a fronte delle promesse fatte da Washington di sostenere Kiev "per tutto il tempo necessario" e di un sostegno repubblicano a continuare a finanziare l'esercito ucraino che secondo i sondaggi si sta riducendo. (Was)