Roma: Santori (Lega), limiti e posticipo su riscaldamenti colpisce anziani fragili

22 luglio 2021

- L'ipocrisia del sindaco di Roma supera ogni confine. Magari incontra Greta, sventola la bandiera dell'ecologista e poi risparmia sulla pelle degli anziani. Lo dichiara in una nota Fabrizio Santori, capogruppo della Lega in consiglio comunale a Roma. "È stata firmata l'ordinanza 183 del 4 novembre 2022 in cui il sindaco Gualtieri, in continuità con il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas, che introduce dal 21 novembre i limiti di temperatura, di ore giornaliere di accensione, e di durata del periodo di riscaldamento. Vorrei ricordare al sindaco la presenza a Roma di numerosi anziani fragili che possono rischiare fenomeni di ipotermia senza accorgersene". (segue) (Com)