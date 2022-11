Lombardia 2023: Scurati (Lega), Calenda, Renzi e Moratti sono personaggi in cerca di un palcoscenico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Calenda, Renzi e Moratti: personaggi in cerca di un palcoscenico. Se fossimo in un teatro i tre che oggi annunciano la loro unione sarebbero dei personaggi pirandelliani in cerca d'autore o meglio: di un qualsiasi ruolo, basta essere al centro della scena". Così Silvia Scurati, consigliere regionale della Lega, in merito alla candidatura di Moratti in Lombardia con il Terzo Polo. "Non c'è altro, né valori né idee comuni. Il lato brutto della politica che accetta e nega di tutto pur di farsi largo. Basta ricordare le comiche pre elettorali di Calenda: nel giro di pochi giorni da alleato di Pd e Sinistra a scissione con +Europa. Strette di mano e conferenze invecchiate malissimo". "Auguriamo loro buona fortuna certi che, come sempre, i lombardi sapranno comprendere molto bene chi fa dell'amministrazione l'agire per il bene comune da chi lo fa solo per il proprio bene, come lo strano trio in questione" conclude Scurati. (Com)