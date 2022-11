Cop27: ministro egiziano Shoukry, necessario considerare esigenze Paesi africani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Conferenza sul clima di quest’anno e i piani che ne deriveranno dovranno tenere in considerazione i bisogni dei Paesi africani, che contribuiscono meno, rispetto ad altre nazioni, alle emissioni nocive, ma che sono i più colpiti dalle conseguenze del cambiamento climatico. Lo ha affermato il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, presidente della Cop27, la 27ma Conferenza delle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici che ha preso il via oggi a Sharm el Sheikh, in Egitto. Durante una conferenza stampa, Shoukry ha affermato che le nazioni africane richiedono finanziamenti aggiuntivi per far fronte agli effetti negativi del cambiamento climatico, considerato che le loro popolazioni sono vulnerabili a questo problema, sebbene senza contribuirvi. Nel suo intervento di apertura è stato lo stesso Shoukry a evidenziare come la promessa fatta nel 2009 dai Paesi più sviluppati di destinare 100 miliardi di dollari all’anno alle nazioni meno abbienti, a partire dal 2020, non sia stata mantenuta. "Chiedo a tutti noi di essere sinceri su due fatti. Primo, gli sforzi nella lotta al cambiamento climatico degli ultimi decenni sono stati caratterizzati da un notevole grado di polarizzazione. Secondo, c’è ancora molto da fare nella mobilitazione dei finanziamenti e l'impegno internazionale a fornire i 100 miliardi di dollari non ha ancora trovato un modo per essere attuato", ha affermato Shoukry. (Cae)