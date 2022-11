Spagna: Iglesias, Podemos ha scommesso su piattaforma Sumar ma pretende rispetto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello dell’ex segretario di Podemos è un chiaro riferimento alla piattaforma Sumar di Diaz, che punta a occupare un nuovo spazio nell’elettorato di sinistra spagnolo. Iglesias, nella sua invettiva, ha ricordato che Podemos ha "scommesso su una candidata" estranea al partito, così come ha favorito l’ingresso “nel governo di formazioni politiche che non avevano condiviso la sua strategia negoziale”. “Podemos è stata una forza politica generosa come nessun'altra. E deve scommettere sulla convergenza con Sumar alle elezioni generali. Ma Podemos va rispettato”, ha affermato Iglesias. (Spm)