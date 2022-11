Ucraina: Stato maggiore, Russia distrugge imbarcazioni civili nella regione di Kherson

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esercito ucraino ha accusato la Russia di aver distrutto delle imbarcazioni civili ormeggiate sulle rive del fiume Dnepr, nella regione di Kherson, parzialmente occupata dalle forze russe e che quelle di Kiev stanno cercando di riconquistare. Il portavoce dello Stato maggiore ucraino ha affermato in una nota che il carburante delle navi distrutte era fuoriuscito nel delta del fiume e ha anche accusato le forze di Mosca di appropriarsi dei motori delle navi e di altre attrezzature. Lo Stato maggiore ucraino non ha fornito alcuna spiegazione per le azioni di Mosca, ma è evidente che la distruzione di navi civili è servita a impedire che le forze di Kiev potessero decidere di utilizzarle per attraversare il fiume in caso di un arretramento o ritiro delle truppe russe. (Kiu)