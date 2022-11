Migranti: Salvini, l'Italia non può accogliere tutti, grazie al Papa per le sue parole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie al Santo Padre per le parole di grande saggezza. L’Italia non può essere lasciata sola e non può accogliere tutti". Lo dice il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini con riferimento all’intervento di papa Francesco sull’Unione europea che "deve prendere in mano una politica di collaborazione e di aiuto, non può lasciare a Cipro, alla Grecia, all’Italia e alla Spagna, la responsabilità di tutti i migranti che arrivano alle spiagge". (Rin)