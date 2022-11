Cop27: Sunak discuterà con al Sisi dell’attivista detenuto Alaa Abd el-Fattah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico Rishi Sunak ha detto che solleverà il caso di Alaa Abd el-Fattah, cittadino anglo-egiziano attualmente detenuto e in sciopero della fame, durante la sua partecipazione al vertice della Cop27 che ha preso il via oggi a Sharm el Sheikh, in Egitto. In una lettera datata 5 novembre alla sorella di Abd el-Fattah, Sanaa Seif, e pubblicata dalla sua famiglia sui social media, Sunak ha scritto che il caso è rimasto una priorità per il governo britannico ed è stato sollevato con il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi diverse volte. "La presenza del Regno Unito alla COP27 è un'altra opportunità per sollevare il caso di tuo fratello con la leadership egiziana", si legge nella missiva. "Continuerò a sottolineare al presidente al Sisi l'importanza che attribuiamo alla rapida risoluzione del caso di Alaa e alla fine del trattamento inaccettabile nei suoi confronti", ha scritto Sunak. L'ufficio stampa del governo britannico ha confermato la veridicità della lettera. Figura di spicco della rivoluzione contro Mubarak, Abd al-Fattah è stato più volte condannato al carcere, di cui l’ultima volta lo scorso dicembre con l'accusa di aver diffuso notizie false. Abd al-Fattah è in sciopero della fame da 219 giorni per protestare contro la sua detenzione e le condizioni carcerarie. (Rel)