Egitto: rappresentante Undp a “Nova”, scopo della Cop27 è realizzare gli impegni presi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa è la Cop della “implementation”. Vuol dire che qui si parla di implementazione e di come far sì che gli impegni presi a Glasgow lo scorso anno, a Parigi e in tutte le altre Conferenze possano essere messi in atto. Lo ha dichiarato ad “Agenzia Nova” Alessandro Fracassetti, rappresentante residente del Programma di sviluppo delle Nazioni Unite (Undp) in Egitto, con riferimento alla 27ma Conferenza delle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, che ha preso il via oggi a Sharm el Sheikh, in Egitto. Sono tre i fattori per cui passa la realizzazione degli obiettivi presi negli anni precedenti, ha affermato Fracassetti. Il primo riguarda la parte finanziaria. Nell’ specifico “bisogna far sì che gli impegni finanziari vengano tradotti in flusso finanziario non solo attraverso crediti ma anche attraverso investimenti e altre forme di finanziamento”. Vi è poi da considerare una “parte tecnologica”, in quanto l’impegno di contenere l'aumento medio della temperatura terrestre entro 1,5 gradi rispetto ai livelli preindustriali passa attraverso la “modernizzazione di tecnologie”. E ciò vale non solo per la mitigazione, ma anche per l’adattamento, ha spiegato il rappresentante dell’Undp. (segue) (Cae)