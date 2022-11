Egitto: rappresentante Undp a “Nova”, scopo della Cop27 è realizzare gli impegni presi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un’altra parte da considerare per realizzare gli obiettivi presi è quella delle “capacità”, poiché vi sono alcuni “Paesi meno sviluppati che hanno bisogno di contributi e sostegno per poter implementare questi accordi”, ha aggiunto Fracassetti, precisando che l’Undp è presente in questi Paesi e lavora al loro fianco. In Egitto, ad esempio, il Programma di sviluppo è impegnato nella gestione di uno dei più grandi progetti di adattamento al cambiamento climatico nel delta del Nilo, una zona dove l’innalzamento del livello del mare e le conseguenti mareggiate causano problemi agli abitanti del luogo. Il progetto è stato elaborato insieme al Fondo verde per il clima e mira a trovare soluzioni naturali al fenomeno dell’innalzamento delle acque. Finora si è riusciti a costruire barriere naturali (dune) per 69 chilometri, ha riferito il rappresentante residente dell'Undp. Come evidenziato, il Programma è presente in oltre 170 Paesi e il suo ruolo è aiutare i governi ad attuare gli impegni presi sul piano del clima. Nel frattempo, per domani sono attesi i capi di Stato e di governo di oltre 120 Paesi e questi saranno chiamati ad "arrivare a degli accordi". (Cae)